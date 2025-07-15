Jose Mourinho'dan transfer hediyesi: Eski öğrencisini arayıp, Fenerbahçe'ye getirecek

Süper Lig ve Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim yer alıyor.



Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerini kısa sürede bitirmek isteyen, bir yandan da Leon Bailey için Aston Villa ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da temaslarda ciddi bir rol üstleniyor.



İngiliz basını, Portekizli teknik adamın eski takımından öğrencisi Marcus Rashford için harekete geçtiğini iddia etti.

MARCUS RASHFORD HAREKATI



The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.



SERVET ÖDEMEYİ KABUL ETTİ



Haberin devamında sarı-lacivertlilerin 40 milyon sterlini bulan transfer bedelini karşılamak için istekli olduğu kaydedildi.



İKNA TURLARI



Fenerbahçe'nin Manchester United'dan ziyade Marcus Rashford'u ikna etmek için güçlük yaşayacağı ifade edildi.



"MOURINHO ARAYACAK"



Haberde Jose Mourinho'nun 2016'dan 2018'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Rashford'u arayarak projesini anlatacağı aktarıldı.

ÇOCUKLUK HAYALİ: BARCELONA



Yıldız oyuncuyu Barcelona'nın da istediği ve Rashford'un da La Liga devinde forma giymek için istekli olduğu bildirildi. Ayrıca İngiliz futbolcu için Barcelona'da forma giymenin çocukluk hayali olduğu vurgulandı.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, toplam 41 maçta 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.