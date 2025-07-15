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Jose Mourinho'dan transfer hediyesi: Eski öğrencisini arayıp, Fenerbahçe'ye getirecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun istediği dünyaca ünlü yıldızı İngiliz basını duyurdu.

Jose Mourinho'dan transfer hediyesi: Eski öğrencisini arayıp, Fenerbahçe'ye getirecek

Süper Lig ve Avrupa'da mutlak başarı hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'de hareketli günler yaşanıyor.

Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim yer alıyor.

Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerini kısa sürede bitirmek isteyen, bir yandan da Leon Bailey için Aston Villa ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör da temaslarda ciddi bir rol üstleniyor.

İngiliz basını, Portekizli teknik adamın eski takımından öğrencisi Marcus Rashford için harekete geçtiğini iddia etti.

Jose Mourinho'dan transfer hediyesi: Eski öğrencisini arayıp, Fenerbahçe'ye getirecek - 1

MARCUS RASHFORD HAREKATI

The Sun'ın haberine göre , Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

SERVET ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin 40 milyon sterlini bulan transfer bedelini karşılamak için istekli olduğu kaydedildi.

İKNA TURLARI

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan ziyade Marcus Rashford'u ikna etmek için güçlük yaşayacağı ifade edildi.

"MOURINHO ARAYACAK"

Haberde 'nun 2016'dan 2018'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Rashford'u arayarak projesini anlatacağı aktarıldı.

Jose Mourinho'dan transfer hediyesi: Eski öğrencisini arayıp, Fenerbahçe'ye getirecek - 2

ÇOCUKLUK HAYALİ: BARCELONA

Yıldız oyuncuyu Barcelona'nın da istediği ve Rashford'un da La Liga devinde forma giymek için istekli olduğu bildirildi. Ayrıca İngiliz futbolcu için Barcelona'da forma giymenin çocukluk hayali olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, toplam 41 maçta 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

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