Jose Mourinho'dan VAR göndermesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 16'ya çıkardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından konuştu.

HAKEME BİLGİSAYARLI TEPKİ

"Bilgisayarı kameranın önüne koyarak ne anlatmak istediniz" sorusuna Mourinho, "Ofsayt olmadığını düşündüğüm için tepki verdim. Biz baktığımızda pozisyon temizdi." diyerek yanıt verdi.

Portekizli çalıştırıcı, Szymanski'nin performansı hakkında "Her maç oynadığı için yorulabilir. Szymanski harika oynamadığı zamanlarda bile takıma yaptığı katkı çok önemli. Bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.

VAR GÖNDERMESİ

"Alex takımını çok iyi hazırlamış. Bize zorluk çıkardılar." diyen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorluk yaşamayanlar VAR hakemleriydi. Her pozisyonda 5 saniyede karar verdiler. Havadan dolayı tempomuzu yüksek tutmak zordu. BAY haftamız olacak benim açımdan da kızımın düğünü olacak."