Jose Mourinho: Hatayı Samet yapmadı, biz yaptık

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti.



İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için.



Samet'e gösterilen tepkinin takımı etkilediğini düşünmüyorum. İlk yarıda golü yedikten sonra iyi oynadık. Pozisyonlar ürettik. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi, 2-0 ise göğsümüze gelen bıçak darbesi gibi oldu.



Tepkiler elbette üzücü, Samet bizden birisi. Ama ben taraftarların yaptığını eleştirmem çünkü onlar bu kulübün kendisidir. Hatayı da Samet yapmadı, biz yaptık."