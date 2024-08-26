Jose Mourinho: Kötü hakem ve VAR'a karşı oynadık

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadeleyi değerlendirdi.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün kötü hakem ve VAR'a karşı oynadık. Kazandık ve bunun sebebi takımın iyi performansıydı.

Sanırım önümüzde 50 maç var. Sizin oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız var. Takım dengeli olunca bu durumla baş edebilirsiniz. Daha önce Fred'in eksikliğini hissettik demiştik. Elimizde iki Szymanski olsa oynatırdık üç Szymanski olsa onu da oynatırdık."