NTV.COM.TR’ye geri dön

Jose Mourinho: Kötü hakem ve VAR'a karşı oynadık

Çaykur Rizespor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugün kötü hakem ve VAR'a karşı oynadık. Kazandık ve bunun sebebi takımın iyi performansıydı."   ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: Kötü hakem ve VAR'a karşı oynadık

Süper Lig'in 3. haftasında , deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün kötü hakem ve VAR'a karşı oynadık. Kazandık ve bunun sebebi takımın iyi performansıydı.

Sanırım önümüzde 50 maç var. Sizin oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız var. Takım dengeli olunca bu durumla baş edebilirsiniz. Daha önce Fred'in eksikliğini hissettik demiştik. Elimizde iki Szymanski olsa oynatırdık üç Szymanski olsa onu da oynatırdık."

Fenerbahçe, Rize'de farklı kazandı: Fred'in gecesi!

Fenerbahçe, Rize'de farklı kazandı: Fred'in gecesi!

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...