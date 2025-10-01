Jose Mourinho'nun dilinden Fenerbahçe düşmüyor: "Real Madrid Başkanı aradı ve tebrik etti | Kerem'i unutun!"

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında İngiliz devi Chelsea ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 18. dakikada Richard Rios (k.k.) kaydetti. Bu skorun ardından Chelsea; Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alırken, Benfica yoluna puansız devam etti. Benfica'nın başına geçtiğinden bu yana 4. maçında ilk yenilgisini alan teknik direktör Jose Mourinho , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcının sözleri şu şekilde: "GÖZE GÖZ OYNADIK" "Lafı dolandırmayacağım. Yenilgi her zaman yenilgidir. Kaybetmek ve ertesi gün evden çıkmaktan utanmak da var, kaybetmek ve birçok şeyi iyi yaptığınızı, kararlı ve cesur olduğunuzu hissetmek de var. İyi bir takıma karşı göze göz oynadık. Kaybettik ama farklı bir sonuç elde edebilirdik."

"FENERBAHÇE'DEN SONRA..."



"Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayatım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi."



KEREM AKTÜRKOĞLU CEVABI



Soru: "Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliği hissediliiyor mu?



Jose Mourinho: "Kerem burada değil. Benfica, Lukebakio'yu kadroya katarak iyi bir iş çıkardı, sezon öncesi hazırlıklarında yoktu, sakatlıkları vardı... Cucurella gibi güçlü bir rakiple karşılaştılar, o iyi bir oyuncu, Aktürkoğlu'nu unutun."