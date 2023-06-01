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Jose Mourinho'nun final büyüsü bozuldu: Madalyasını taraftara verdi

Çıktığı tüm final maçlarını kazanan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybetti. Mourinho ilk kez çıktığı bir finalde yenildi. Mourinho, karşılaşmanın ikincilik madalyasını tribünde bir taraftara verdi. Bu hareket sonrası Mourinho için "Onun için ikinciliğin hiçbir anlamı yok." yorumları yapıldı.

Jose Mourinho'nun final büyüsü bozuldu: Madalyasını taraftara verdi

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, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı.

Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.

Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ikincilik madalyasını tribünde bir taraftara verdi. Portekizli hocanın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi görürken, futbolseverler "Onun için ikinciliğin hiçbir anlamı yok." yorumlarında bulundu.

Jose Mourinho'nun final büyüsü bozuldu: Madalyasını taraftara verdi - 1
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