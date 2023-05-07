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Jose Mourinho'nun gözü Gedson Fernandes'te

Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i istediği öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde bonservis rekoru gelebilir.

Jose Mourinho'nun gözü Gedson Fernandes'te

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Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın Gedson Fernandes için harekete geçtiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Roma, başarılı oyuncu için sezon sonunda Beşiktaş'a resmi teklifini iletecek.

Fernandes transferinin gerçekleşmesi durumunda kulüp tarihinin rekoru da kırılabilir.

Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde Fernandes'le ilgili NTV'ye açıklama yapmış ve en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediklerini dile getirmişti.

Beşiktaş’ta en yüksek bedelli transfer satışı rekoru 22,5 milyon euro ile Cenk Tosun’a ait.

Jose Mourinho'nun gözü Gedson Fernandes'te - 1
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