Jose Mourinho'nun son dakika yıkımı, Portekiz'i karıştırdı: Maç sonunda disiplin soruşturması açıldı!

Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra Benfica 'nın başına geçen Jose Mourinho , yaptığı açıklamalarla Portekiz gündemine oturdu. Portekiz Ligi'nde 1. haftanın erteleme maçında Rio Ave'yi konuk eden Benfica, 90+1. dakikada Andre Luiz'in golüne engel olamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho, takımının başındaki ikinci maçında ilk puan kaybını yaşamıştı. Portekizli çalıştırıcının maç sonunda yaptığı açıklamalar ise dikkat çekmişti.

"KİŞİLİĞİ OLMAYAN HAKEM"

Karşılaşmanın ardından, "Bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, Futbol Şehri'nde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum." ifadelerini kullanan Mourinho ülke gündemine oturmuştu.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI



Deneyimli teknik adam, bu açıklamaların ardından disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.