Roma ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor.



Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Portekizli çalıştırıcının eski takımı Porto'ya döenebileceği iddia edildi.



Daily Express'te yer alan haberde; Porto'da yapılacak başkanlık seçimine aday olan Andreas Villas-Boas'ın seçilmesi halinde Mourinho'yu takımın başına getiribileceği kaydedildi.

PORTO VE ROMA KARNESİ



Porto'da 2002-2004 yılları arasında çalışan Mourinho, Portekiz ekibinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Portekiz Ligi (2), Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Roma'da 138 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı 1.70'lik başarı ortalaması elde etmişti.

Mourinho'lu Roma, geride kalan sürede 2022 yılında Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu kazanmış ve 2023 yılında Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.



60 yaşındaki teknik direktörün İngiliz ekibi Newcastle United'a imza atacağı öne sürülmüştü.