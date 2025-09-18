Jose Mourinho'nun yeni takımı resmen açıklandı: Sözleşmedeki ilginç "fesih" maddesi de ortaya çıktı!
Fenerbahçe'den sonraki durağı merak edilen Jose Mourinho, yeni takımına imzayı attı.
Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya karşı oynanan maçtan sonra yolları ayrılan Jose Mourinho'nun yeni adresi merak ediliyordu.
Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 14 ay sonrası Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması ve takıma oynattığı sistem nedeniyle görevine son verilen Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile sözleşme imzaladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Benfica, tecrübeli teknik direktörle 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
KONTRATTA DİKKAT ÇEKEN MADDE
Kulüpten yapılan açıklamada kontrat ayrıntılarına da yer verildi. Mourinho ile yapılan mukavelede "2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra aynı koşullar altında, hem kulüp hem de Jose Mourinho sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir." maddesi yer aldı.
"BENFICA İÇİN YAŞAYACAĞIM"
İmza sonrası konuşan Jose Mourinho, "Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi. Benfica'da olduğum için çok mutluyum ve Benfica için yaşayacağım." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE SÖZLERİ
Benfica'nın Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı maça değinen Mourinho, "Benim hayalimdeki Benfica, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika 10 kişi oynamasına rağmen olumlu sonuç alan Benfica'dır. Benfica mücadeledir. Bana güvenin." dedi.
"FENERBAHÇE HATAYDI"
Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar elimden gelen her şeyi verdim. Fenerbahçe'de işim kolaydı. Dörtlü savunmayla oynamak istiyordum ancak kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 transfer yaptı. Ben oradayken bu mümkün değildi. Elimdeki neyse ona adapte olmalısın. O dönem de Benfica'nın kadrosunu övdüm, yine öveceğim."
5 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Portekizli teknik adam yeni takımıyla 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de yeniden mücadele etmeye başlayacak. Mourinho, 30 Eylül'de oynanacak ikinci hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda eski takımı Chelsea'ye konuk olacak.
Kariyerinde Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, en son Tottenham ile 2019'da bu turnuvada yer almış ve son 16 turunda elenmişti.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında yine Mourinho'nun eski takımı Real Madrid'i ağırlayacak.
MARIO BRANCO İLE YENİDEN BİR ARADA
Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile de Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.
SON 6 TAKIMINDAN KOVULDU
Benfica'da 25 yıl önce Jupp Heynckes’in yerine göreve gelen Mourinho, yönetimle yaşadığı anlaşmazlığın ardından aralık ayında istifa etti.
2008-2010 arasında Porto, Chelsea ve Inter ile büyük çıkış yakalayan Portekizli teknik adam, çalıştırdığı son 6 takımdan (Real Madrid, Chelsea (ikinci dönem), Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) gönderildi.
Mourinho'nun kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardan ayrılırken toplam 108 milyon avro tazminat aldığı tahmin ediliyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Mourinho, Fenerbahçe'de 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.
