Jose Mourinho'nun yeni takımı resmen açıklandı: Sözleşmedeki ilginç "fesih" maddesi de ortaya çıktı!

Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica 'ya karşı oynanan maçtan sonra yolları ayrılan Jose Mourinho 'nun yeni adresi merak ediliyordu. Sarı-lacivertlilerde geçirdiği 14 ay sonrası Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması ve takıma oynattığı sistem nedeniyle görevine son verilen Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada kontrat ayrıntılarına da yer verildi. Mourinho ile yapılan mukavelede "2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra aynı koşullar altında, hem kulüp hem de Jose Mourinho sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir." maddesi yer aldı.

Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kendisi için düzenlenen imza törenine böyle geldi.

"BENFICA İÇİN YAŞAYACAĞIM"



İmza sonrası konuşan Jose Mourinho, "Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi. Benfica'da olduğum için çok mutluyum ve Benfica için yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Benfica'nın Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı maça değinen Mourinho, "Benim hayalimdeki Benfica, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika 10 kişi oynamasına rağmen olumlu sonuç alan Benfica'dır. Benfica mücadeledir. Bana güvenin." dedi.

"FENERBAHÇE HATAYDI"

Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar elimden gelen her şeyi verdim. Fenerbahçe'de işim kolaydı. Dörtlü savunmayla oynamak istiyordum ancak kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 transfer yaptı. Ben oradayken bu mümkün değildi. Elimdeki neyse ona adapte olmalısın. O dönem de Benfica'nın kadrosunu övdüm, yine öveceğim."