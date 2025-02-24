Jose Mourinho: Onlar beraberlik için mutlulardır biz değiliz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"İyi bir maç olduğunu düşünüyorum bunun sebebi çok iyi bir hakem olmasıydı. Burada hakemlik yapmak atmosfer olarak çok zor. Hakemi tebrik ediyorum orman diyebileyeceğimiz zorlu ortamla iyi mücadele etti. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti.

Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu. Onlar beraberlik için mutlulardır biz değiliz.

HATA YAPMIŞ OLSA BELKİ İNSANLAR ONU ÖLDÜRECEKTİ



Çok iyi savunma yaptılar. Savunmadan çıkma konusunda daha iyi olabilirdik. Oynattığım genç oyuncu hata yapmış olsa belki insanlar onu öldürecekti. Atağa çıkma konusunda daha iyi olabilir. Bir takım beraberlik için oynadı, istemediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Normal şartlarda bu lig ortada."