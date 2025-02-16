Jose Mourinho: Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 25. haftadaki Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmayarak üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Maçın zor olacağını biliyordum. Rakimizi iyi bir takımdı. Bizim ilk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Teknik direktör Burak Yılmaz bizi şaşırttı çünkü beklemediğimiz bir sistem vardı.

Maç 2-1'e geldikten sonra da panik yapmadık ve yeniden farkı ikiye çıkardık. Ardından dördüncü golü da kovaladık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum



"BAZI OYUNCULARI KULÜBEDE OTURTMAK BENİ ÜZÜYOR"



Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. Kalite anlamında imkanımız çok fazla. Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun... Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi. Ön bölgede çok opsiyonumuz var.

Yaşanan sakatlıklardan dolayı üzgünüm. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor. Tadic 90 dakika oynadı mesela. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Birlik içinde çalışıyorlar. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir."