Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası

Jose Mourinho'ya men cezası geldi.



Soruşturmanın ardından deneyimli teknik adamın, UEFA kulüp organizasyonlarından 4 maç men edilmesine karar verildi.

Kulübü Roma ise taraftarlarının uygunsuz davranışları nedeniyle 1 maç deplasman yasağı ve 55 bin euro para cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Mourinho, Sevilla'ya kaybedilen maç sonrasında Avrupa kupaları finallerindeki ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

Mourinho, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'a karşı küfürlü dil kullanmıştı.