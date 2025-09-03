Jose Mourinho'ya ayrılır ayrılmaz teklif geldi: İşte istediği ücret!

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, kariyerine Rusya'da devam edebilir. Portekizli çalıştırıcının, Rus kulüpleriyle ön görüşmeler yapıtğı iddia edildi. İSTEDİĞİ ÜCRET



EuroFootball'un haberine göre; Mourinho, en az 2 yıllık sözleşme ve teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği öne sürüldü.



Mourinho, sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.



Portekizli çalıştırıcıya Fenerbahçe 9 milyon euro net ödeme yapılacak. Teknik heyetle birlikte bu rakam yaklaşık 15 milyon euroyu bulacak.