Jose Mourinho'ya ayrılır ayrılmaz teklif geldi: İşte istediği ücret!
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Rusya'dan teklif aldı. İşte ayrıntılar ve Mourinho'nun istediği ücret...
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, kariyerine Rusya'da devam edebilir.
Portekizli çalıştırıcının, Rus kulüpleriyle ön görüşmeler yapıtğı iddia edildi.
İSTEDİĞİ ÜCRET
EuroFootball'un haberine göre; Mourinho, en az 2 yıllık sözleşme ve teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği öne sürüldü.
Mourinho, sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANAN İLK TEKNİK ADAM
İtalya'nın Roma ekibiyle 2021-2022 sezonu öncesi anlaşmaya varan Jose Mourinho, ligde zirvenin uzağında kalsa da, Avrupa'da kupa kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk düzenlendiği sezonda Roma'yı şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam, bu kupayı ilk kazanan teknik direktör olurken, Avrupa'daki bütün kupalarda zafere uzanan tek isim olmayı da başardı.
