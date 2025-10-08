Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru: "Sürekli komşunuzla ilgileniyorsunuz"
Fenerbahçe sonrası Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya elendikten sonra Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho, sürpriz bir imza atmıştı.
Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başındayken sarı-lacivertlileri Devler Ligi dışına iten Benfica ile anlaşmaya varmıştı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'nın başına geçtiğinden bu yana oynattığı oyun nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
PORTO İLE BERABERE KALDI
Son olarak Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Porto deplasmanına çıkan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Benfica, ligdeki son 3 maçında 2. kez berabere kaldı ve 18 puanla 3. sırada yer aldı.
Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında ise Jose Mourinho ile bir gazeteci arasında yaşanan diyalog dikkatlerden kaçmadı.
"ÇOK PARA HARCANDI"
Toplantıda bir gazetecinin "Benfica sizi getirmek için çok para harcadı" yorumunu yapması üzerine deneyimli teknik adamdan anında cevap geldi ve şu diyalog gerçekleşti:
Jose Mourinho: "Sen ne kadar kazanıyorsun, söyler misin?"
Muhabir: "Size saygısızlık etmedim."
Jose Mourinho: "Ben de sana etmedim. Siz sürekli komşunuzun ne kadar kazandığıyla ilgileniyorsunuz!"
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Mourinho, Fenerbahçe'de 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.
