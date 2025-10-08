NTV.COM.TR

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru: "Sürekli komşunuzla ilgileniyorsunuz"

Fenerbahçe sonrası Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 'ya elendikten sonra ile yolları ayrılan , sürpriz bir imza atmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başındayken sarı-lacivertlileri Devler Ligi dışına iten Benfica ile anlaşmaya varmıştı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'nın başına geçtiğinden bu yana oynattığı oyun nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

PORTO İLE BERABERE KALDI

Son olarak Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Porto deplasmanına çıkan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Benfica, ligdeki son 3 maçında 2. kez berabere kaldı ve 18 puanla 3. sırada yer aldı.

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru: "Sürekli komşunuzla ilgileniyorsunuz" - 1 Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave maçını böyle takip etti.

Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında ise ile bir gazeteci arasında yaşanan diyalog dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK PARA HARCANDI"

Toplantıda bir gazetecinin " sizi getirmek için çok para harcadı" yorumunu yapması üzerine deneyimli teknik adamdan anında cevap geldi ve şu diyalog gerçekleşti:

Jose Mourinho: "Sen ne kadar kazanıyorsun, söyler misin?"

Muhabir: "Size saygısızlık etmedim."

Jose Mourinho: "Ben de sana etmedim. Siz sürekli komşunuzun ne kadar kazandığıyla ilgileniyorsunuz!"

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru: "Sürekli komşunuzla ilgileniyorsunuz" - 2 Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave maçında saha kenarındaki topa müdahale etmek için koşarken böyle görüntülendi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

'nin başında 62 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam; 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Mourinho, Fenerbahçe'de 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

