Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru: "Sürekli komşunuzla ilgileniyorsunuz"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya elendikten sonra Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho, sürpriz bir imza atmıştı.



Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başındayken sarı-lacivertlileri Devler Ligi dışına iten Benfica ile anlaşmaya varmıştı.



62 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'nın başına geçtiğinden bu yana oynattığı oyun nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

PORTO İLE BERABERE KALDI



Son olarak Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Porto deplasmanına çıkan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Benfica, ligdeki son 3 maçında 2. kez berabere kaldı ve 18 puanla 3. sırada yer aldı.