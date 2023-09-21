Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza'nın Galatasaray-Kopenhag maçıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti.
Kopenhag'ın Galatasaray'a attığı 2. golü gülücük emojisiyle paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan Josef'e sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
2015-16 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Josef, sarı-lacivertlilerde 3 yıl geçirip Suudi Arabistan'a gitmişti. Ardından 2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş'a imza atmış ve yaklaşık 3 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.
34 yaşındaki futbolcu kariyerine Çin takımlarından BJ Guoan'da devam ediyor.
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