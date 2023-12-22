Josef de Souza'dan mesaj: "Geri geliyorum"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Josef de Souza, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

Brezilyalı orta saha, sosyal medya platformu X üzerinden "Geri geliyorum" paylaşımı yaptı.

Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken Beşiktaş'a geri döneceği öne sürüldü.

Öte yandan son olarak 34 yaşındaki futbolcu daha önce Türkiye'den Başakşehir ile ilişkilendirilmişti.