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Josef de Souza'dan mesaj: "Geri geliyorum"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geri geliyorum" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'dan mesaj: "Geri geliyorum"

Bir dönem forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Josef de Souza, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

Brezilyalı orta saha, sosyal medya platformu X üzerinden "Geri geliyorum" paylaşımı yaptı.

Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken Beşiktaş'a geri döneceği öne sürüldü.

Öte yandan son olarak 34 yaşındaki futbolcu daha önce Türkiye'den Başakşehir ile ilişkilendirilmişti.

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