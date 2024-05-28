Joshua King, Fenerbahçe'ye veda etti

Temmuz 2022'de Fenerbahçe'ye transfer olan Joshua King, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erdi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan King, Süper Lig'de son oynanan İstanbulspor maçına 11'de başladı ve son maçında gol sevinci yaşadı. Bu sezon 2'si ilk 11 olmak üzere 16 lig maçında forma giyen King, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta oynadı ve takımı adına 3 gol kaydetti.



Norveçli oyuncu, 2 sezonda sarı-lacivertlilerle 54 maça çıkarken, 12 gol, 7 asistlik katkı sağladı.



Sözleşmesi sona eren futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrıldığını belirtti.



Yaşadığı sakatlıkların kendisine engel olduğunu da vurgulayan King, "Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. İmza atmadan önce kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi kalbimde hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Gelecekte başarılar diliyorum. Teşekkürler Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.