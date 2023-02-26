Joshua King: Hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim

Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini 13 ve 45+6'da Valencia, 61'de Joshua King, 78' Attila Szalai kaydetti.

Maçın ardından sarı lacivertlilerin Norveçli golcüsü Joshua King deprem nedeniyle ülkeye başsağlığı diledi.

King, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim. Futbolda rekabet söz konusu evet ama herkes birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı." dedi.



Tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin normal olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Evet bu takımlar ligden çekildi. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çok üzücü bir durum ama gayet anlaşılır bir durum. Bizler maçlarımızı oynamaya gayret göstereceğiz. Oldukça üzgünüz yaşanan durumdan dolayı. Bu depremi yaşayan, hisseden insanların üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu doğal afet, futboldan çok daha büyük bir olay. Bizler de önümüzdeki maçları oynamaya devam edeceğiz."

Fenerbahçe'nin dördüncü golünü atan Attila Szalai ise "Depremde hayatını kaybeden ve etkilenen insanlar için çok üzgünüz. Korkunç bir trajedi bu. Bütün dünyanın bir araya gelip yardım etmeye çalışması çok önemli. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak istiyoruz. Üç puan için mutluyuz bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.