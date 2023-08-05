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Josko Gvardiol Manchester City'de

Manchester City yaz transfer dönemindeki ikinci eklemesini yaptı. İngiliz ekibi, Leipzig'in 21 yaşındaki Hırvat stoperi Josko Gvardiol'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Josko Gvardiol Manchester City'de

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, Josko Gvardiol'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Gvardiol, Manchester City'de 24 numaralı formayı giyecek.

Transferi teknik direktör Pep Guardiola daha önce yaptığı açıklamada, ''Gvardiol aramızda. Sağlık kontrolleri devam ediyor." demişti.

Manchester City'nin 21 yaşındaki Gvardiol için yaklaşık 78 milyon sterlin bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Rekor 80 milyon sterlin bedelle Harry Maguire'a ait.

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