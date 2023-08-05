Josko Gvardiol rekor bedelle Manchester City'de

Manchester City, Josko Gvardiol'ü kadrosuna kattığını açıkladı.



Transferi teknik direktör Pep Guardiola daha önce yaptığı açıklamada, ''Gvardiol aramızda. Sağlık kontrolleri devam ediyor." demişti.



Manchester City'nin 21 yaşındaki Gvardiol için 90 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.



Gvardiol, transferin 90 milyon euroya resmiyet kazanması durumunda bonservisine en fazla para ödenen stoper olarak tarihe geçecek.



Daha önceki rekor 87 milyon euroluk bedelle Harry Maguire'a aitti.