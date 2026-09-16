Jota tezahüratı için Al Taawoun'a 2 maç seyircisiz oynama cezası geldi

Suudi Arabistan Futbol Ligi'nde oynanan Al Taawoun-Al Nassr maçında, evsahibi ekip taraftarlarının rakip oyuncu Ruben Neves'i kızdırmak için yaptığı Jota tezahüratı büyük tepki çekmişti.

Trafik kazasında kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden Jota'nın yakın arkadaşı Neves'e yönelik tezahüratın sorumluları için Cristiano Ronaldo da ömür boyu men cezası istemişti.

Konuyu görüşmek için toplanan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) da Al Taawoun kulübüne iki maç seyircisiz oynama ve 100 bin Riyal (26,660 ABD Doları) para cezası verdi.

Yapılan açıklamada böyle bir trajedinin provoke edıilmesine izin verilmeyeceği ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Pazar günü oynanan maçı Al Hilal 6-0 kazanmıştı.