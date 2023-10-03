Joventut Badalona-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası'nda heyecan başlıyor. Beşiktaş Emlakjet, yeni Avrupa mücadelesinin ilk maçına İspanya'da çıkacak. Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, yenilenmiş kadrosuyla Avrupa'da zirveyi hedefleyecek. İşte, Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA DAİR BİLGİLER



Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı 4 Ekim'de yapılacak.



Olimpic De Badalona Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'de başlayacak.



Müsabaka, S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.



TURNUVANIN FORMATI NASIL OLACAK?



Yeni formatıyla oynanacak ligde 2 grupta 10'ar takım üst tur için mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale çıkacak. Gruplarında 3 ila 6. sıradaki 8 takım sekizli final maçına çıkacak ve çeyrek finale çıkacak 4 takım da bu maçlar sonunda belli olacak.



Sekizli final ve çeyrek final maçları tek maç üzerinden, grubu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final ve final maçları ise 3 galibiyet üzerinden yapılacak.



Ligde normal sezon 7 Şubat 2024'te sona erecek ve play-off'lara geçilecek.

