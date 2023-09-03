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Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu

Sezon sonunda Galatasaray'ın opsiyonunu kullanmadığı Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol oyuncu Japonya ekiplerinden Vissel Kobe'ye katıldı.

Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu ile şampiyon olarak kapatan Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu.

Sarı-kırmızılılar ile bulunan sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamasının ardından İspanyol oyuncu Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu.

Mata'nın Vissel Kobe ile yeni resmi sözleşme imzaladığı açıklandı. 

35 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı ve toplamda kariyerinde 13 kupa kazandı, bunlar arasında bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi bulunuyor.

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