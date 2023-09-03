Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray ile şampiyon olarak kapatan Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu.



Sarı-kırmızılılar ile bulunan sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamasının ardından İspanyol oyuncu Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu.

Mata'nın Vissel Kobe ile yeni resmi sözleşme imzaladığı açıklandı.

35 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı ve toplamda kariyerinde 13 kupa kazandı, bunlar arasında bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi bulunuyor.