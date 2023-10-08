NTV.COM.TR’ye geri dön

Jude Bellingham, kariyer rekorunu kırdı

Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla yükselişine devam ediyor. İngiliz yıldız 'Kralın Takımıyla' çıktığı 10 resmi maçta 10 gol 3 asist katkısı sağlayarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Jude Bellingham, kariyer rekorunu kırdı

La Liga’nın 9. haftasında , konuk ettiği Osasuna’yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelede 2 gol kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid formasıyla kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Genç yetenek, 8’si La Liga, 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere görev aldığı 10 maçta, 10 gol sevinci yaşarken, 3 de gol pası verdi.

SKOR KATKISINDA KARİYER REKORUNA ULAŞTI

20 yaşındaki futbolcu, 3 sezon forma giydiği Borussia Dortmund’da orta sahanın savunma bölümünde görev alırken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Bellingham’ı orta sahanın hücum bölgesinde rol vermesiyle birlikte skor katkısında kariyer rekoruna ulaştı.

Jude Bellingham ligde Almeria ve Osasuna maçlarında 2'şer, Athletic Bilbao, Celta Vigo, Getafe ve Girona müsabakalarında 1'er, Şampiyonlar Ligi’nde de Union Berlin ve Napoli karşısında 1'er gol kaydetti.

Genç futbolcu ayrıca Almeria, Girona ve Napoli müsabakalarında da 1'er asist üretti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...