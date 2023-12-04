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Jude Bellingham'dan Arda Güler'e övgü

Real Madrid'in genç yıldızlarından Jude Bellingham, milli yıldız Arda Güler'e övgülerde bulundu. Golden Boy ödülünün sahibi İngiliz futbolcu gelecek yıl ödülü kazanacak isimlerin başında Arda Güler'in geldiğini söyledi.

Jude Bellingham'dan Arda Güler'e övgü

'e sezon başında transfer olan ve 16 maçta 15 gol atarak kulüp efsanelerini geride bırakan Jude Bellingham, 'e övgülerde bulundu.

Başkent ekibine Fenerbahçe'den transfer olan ve henüz sakatlıklarla boğuştuğundan dolayı forma giyemeyen Arda Güler, Golden Boy ödüllerinde de finale kalan isimlerden olmuştu.

Ancak 2023 Golden Boy ödülü takım arkadaşı Jude Bellingham'a gitmişti.

"ÖDÜLÜ KAZANACAK İSİMLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Bir sonraki Golden Boy ödülünü kimin alacağı sorulan Jude Bellingham, "Bence Arda Güler bir fenomen. Onu idmanlarda görüyoruz ve performansından dolayı çok mutluyuz.

Gelecek yıllarda Golden Boy ödülünü kazanabilecek isimlerin başında geliyor.” diye konuştu.

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