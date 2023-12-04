Jude Bellingham'dan Arda Güler'e övgü

Real Madrid'e sezon başında transfer olan ve 16 maçta 15 gol atarak kulüp efsanelerini geride bırakan Jude Bellingham, Arda Güler'e övgülerde bulundu.

Başkent ekibine Fenerbahçe'den transfer olan ve henüz sakatlıklarla boğuştuğundan dolayı forma giyemeyen Arda Güler, Golden Boy ödüllerinde de finale kalan isimlerden olmuştu.

Ancak 2023 Golden Boy ödülü takım arkadaşı Jude Bellingham'a gitmişti.

"ÖDÜLÜ KAZANACAK İSİMLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Bir sonraki Golden Boy ödülünü kimin alacağı sorulan Jude Bellingham, "Bence Arda Güler bir fenomen. Onu idmanlarda görüyoruz ve performansından dolayı çok mutluyuz.

Gelecek yıllarda Golden Boy ödülünü kazanabilecek isimlerin başında geliyor.” diye konuştu.