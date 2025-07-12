Jure Balkovec Fatih Karagümrük’te

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında formamızı giyen tecrübeli sol bek Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son üç sezonunu geçirdiği Alanyaspor’da 91 maça çıkan Balkovec 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Slovenya Milli Takımı ile de 38 karşılaşmada görev yapan oyuncumuza, ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

