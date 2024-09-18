Jurecka'dan Samsunspor maçı değerlendirmesi

Süper Lig'in 6. haftasnda Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesinde yeşil-mavililerin oyuncusu Vaclav Jurecka, kritik karşılaşmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, transferin sonu gününe kadar beklediğini belirterek, "Avrupa'da birkaç kulüple görüştüm. Çaykur Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım." dedi.



"PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"



Galatasaray maçında çok iyi performans gösteremediklerini ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Bunun daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Daha sıkı ve iyi oynayarak performansımızı geliştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Jurecka, hafta sonu Samsunspor ile yapacakları maçın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Galatasaray'a karşı 5-0 kaybettik. Şimdi evimizde oynuyoruz. Evimizde taraftarlarımıza bunun telafisi olarak bir hediye vermek için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi defans yaparak atakta da fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya'da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Bu derbide de aynı şekilde gol atmak istiyorum. Biraz daha ligi tanımam gerekiyor. Takım arkadaşlarımla kimyamızı daha fazla artırmamız gerekiyor. Ondan sonra da gollerin geleceğine inanıyorum."