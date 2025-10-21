Jürgen Klopp: "Liverpool'a geri dönebilirim!"
Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiliz ekibine geri dönmesinin mümkün olduğunu söyledi.
2015/2016 sezonundan 2023/2024 sezonunun sonuna kadar Liverpool'u çalıştıran ve 30 yıllık aranın ardından kulübü İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Jürgen Klopp, koltuğunu Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot'a devretmişti.
Aktif olarak Red Bull'un global futbol operasyonlarının direktörü olarak çalışan Alman teknik adam, katıldığı podcast programında geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"LIVERPOOL'A GERİ DÖNEBİLİRİM"
58 yaşındaki çalıştırıcı, İngiliz kulübüne geri dönmesinin mümkün olduğunu ancak Arne Slot'un işleri yoluna koyacağına inandığını söyledi.
Klopp, "İngiltere'de asla başka bir takım çalıştırmam. Yani teorik olarak Liverpool'a geri dönmem mümkün. Çok iyi bir kadroya sahipler. Şu an onlar için endişelenmemize gerek yok, her şey düzelecek." ifadelerini kullandı.
"FUTBOLU ÖZLEMEDİM"
Şu an tamamıyla Red Bull'daki görevine odaklandığını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Şu an yaptığım işi seviyorum. Teknik direktörlüğü özlemedim, aslında şu an da teknik direktörlük yapıyorum ama farklı bir anlamda. Yağmurun altında üç saat boyunca ıslanmayı, haftada üç kere basın toplantılarına katılmayı, soyunma odasında bulunmayı hiç özlemedim. 58 yaşındayım, bu bazı insanlar için yaşlılık anlamına gelebilir ama ben öyle değerlendirmiyorum. Birkaç yıl içinde yeni bir karar verebilirim, bilmiyorum." dedi.
