Jürgen Klopp: "Liverpool'a geri dönebilirim!"

Klopp, "İngiltere'de asla başka bir takım çalıştırmam. Yani teorik olarak Liverpool'a geri dönmem mümkün. Çok iyi bir kadroya sahipler. Şu an onlar için endişelenmemize gerek yok, her şey düzelecek." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU ÖZLEMEDİM"



Şu an tamamıyla Red Bull'daki görevine odaklandığını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Şu an yaptığım işi seviyorum. Teknik direktörlüğü özlemedim, aslında şu an da teknik direktörlük yapıyorum ama farklı bir anlamda. Yağmurun altında üç saat boyunca ıslanmayı, haftada üç kere basın toplantılarına katılmayı, soyunma odasında bulunmayı hiç özlemedim. 58 yaşındayım, bu bazı insanlar için yaşlılık anlamına gelebilir ama ben öyle değerlendirmiyorum. Birkaç yıl içinde yeni bir karar verebilirim, bilmiyorum." dedi.

