Jürgen Klopp'tan rekor

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Chelsea maçıyla birlikte ligde 200 galibiyete ulaştı.



Merseyside ekibi aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 15 maça yükseltirken puanını 51 yaptı.



KLOPP'TAN REKOR



Liverpool'da Jürgen Klopp, Chelsea maçıyla birlikte takımının başında 200. lig galibiyetine ulaştı.



Klopp, 318 maçta bu sayıyı yakalarken kulüp tarihinde 200 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör oldu.



Kulüp tarihinde daha önce Bob Paisley, Bill Shankly ve Tom Watson 200 galibiyete ulaşmıştı.



Jürgen Klopp'tan önce rekorun sahibi 355 maçla Bob Paisley'ydi.



LİG REKORU GUARDIOLA'DA



Jurgen Klopp, 200 galibiyete Premier Lig tarihinde en hızlı ulaşan ikinci antrenör unvanını da elde etti.



Ligdeki rekorun sahibi 269 maçla Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola.



Guardiola ve Klopp'u Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Arsene Wenger takip ediyor.

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