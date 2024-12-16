Juventus-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen Juventus, 17. hafta mücadelesinde Cagliari ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım bu sezon 28 puanla 6. sırada bulunuyor. Konuk ekip Cagliari ise bu sezon çıktığı maçlarda 14 puan toplarken 18. sırada yer alıyor. Peki, Juventus-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Juventus-Cagliari maçına geri sayım başladı. Serie A'da çıktığı son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Juventus, şanssızlığını Cagliari mücadelesiyle sonlandırmak istiyor. Öte yandan Thiago Motta’nın Kenan Yıldız’a Cagliari mücadelesinde ilk 11’de forma vermesi bekleniyor. İşte, Juventus-Cagliari maçı hakkında bilgiler...
JUVENTUS-CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN?
Juventus-Cagliari karşılaşması, 17 Aralık Salı günü saat 23.00’da başlayacak.
Türkiye'de mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
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