Juventus, Eden Zhegrova'yı kadrosuna kattı

İtalyan temsilcisi Juventus, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor.



Juventus, Fransız ekibi Lille’den 26 yaşındaki futbolcu Edon Zhegrova’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kosavalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle geçen yılın Aralık ayından bu yana forma giyemedi.



Zhegrova, geçtiğimiz sezon sakatlık yaşadığı aralık ayına kadar olan bölümde Fransa Ligue 1’de çıktığı 12 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.