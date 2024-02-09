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Juventus, Kenan Yıldız ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

Juventus, Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istiyor. Ayrıca Siyah-beyazlıların Milli futbolcuyu geleceğin sembollerinden biri olarak gördüğü ve 10 numaralı formayı emanet etmek istediği de kaydedildi.

Juventus, Kenan Yıldız ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

'ta forma giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşme uzatması bekleniyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Torino ekibinin 18 yaşındaki genç Kenan'ın 2027'ye kadar olan sözleşmesini 2029'a uzatmaya hazırlandığı öne sürüldü.

10 NUMARALI FORMAYI EMANET ETMEK İSTİYOR

Juventus'un gelecekte 10 numaralı formayı Kenan'a emanet etmek istediği de kaydedildi.

Kenan Yıldız'ın henüz kariyerinin başında olsa da, siyah-beyazlı ekibin efsanevi 10 numaralarının arasına girmeyi hedeflediği belirtildi.

Milli futbolcu, çocukluk kahramanı Juventus'un efsane 10 numarası Alessandro Del Piero'nun posterini odasına asarak onun izinden gitmek istediğinin sinyallerini de vermişti.

GELECEĞİN SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜYOR

Ayrıca haberde Juventus'un Kenan Yıldız'ı geleceğin sembolü olarak gördüğü de belirtildi.

2029'a kadar uzatılması planlanan sözleşme ve 10 numaralı forma bu vizyonun bir göstergesi. 

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