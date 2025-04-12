Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Lecce bu sezon ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı. Juventus’ta ise bu sezon Kenan Yıldız’ın gösterdiği performans dikkat çekerken gözler milli oyuncuda olacak. Juventus geride kalan haftalarda topladığı 56 puanla 5. sırada yer alıyor. İnter, Napoli, Atalanta, Bologna gibi rakiplerinin gerisinde kalan Juventus, sezonu ilk 3 sırada tamamlamak istiyor. İşte, mücadelenin detayları…



JUVENTUS - LECCE MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’nın 32. haftasında Juventus ve Lecce karşı karşıya gelecek. 2 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Juventus geride kalan 31 maçta 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 56 puan toplayan siyah-beyazlılar 5. sırada yer alıyor.



Lecce ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 26 puan topladı ve 17. basamakta.

