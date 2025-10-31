NTV.COM.TR

Juventus, Luciano Spalletti'yi açıkladı

İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'nin getirildiğini duyurdu.

Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi , teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti’yi getirdi.

Juventus’tan yapılan açıklamada 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luciano Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.

