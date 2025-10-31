Juventus, Luciano Spalletti'yi açıkladı
İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti'nin getirildiğini duyurdu.
Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor’la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti’yi getirdi.
Juventus’tan yapılan açıklamada 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Luciano Spalletti, son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.
