Juventus-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Juventus ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Juventus-Manchester City maçına geri sayım başladı. Manchester City bu sezon topladığı 8 puanla 20. sırada bulunuyor. Juventus da yine aynı puanda ve 22. basamakta yer alıyor. Öte yandan futbolseverler de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Juventus-Manchester City maçına dair tüm bilgiler...



JUVENTUS-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Juventus-Manchester City maçı, bugün saat 23.00’da başlayacak. Müsabaka, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetirken, yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Ervan Finjean üstlenecek.



JUVENTUS'UN MUHTEMEL İLK 11



Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Danilo, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic



MANCHESTER CİTY'NİN MUHTEMEL İLK 11



Ederson, Walker, Dias, Gvardiol, Lewis, Bernardo Silva, İlkay, Doku, De Bruyne, Grealish, Haaland



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI



20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)



23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)



23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)



23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)



23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

