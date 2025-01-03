Juventus-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus ile Milan maçı için geri sayım başladı. İki güçlü ekip Riyad'da karşı karşıya gelecek. Inter, Atalanta, Juventus ve Milan'ın mücadele ettiği İtalya Süper Kupa organizasyonu Suudi Arabistan'da düzenleniyor. İşte, Juventus-Milan maçı tarihi...



JUVENTUS-MİLAN MAÇI NE ZAMAN?



Juventus-Milan karşılaşması, 3 Ocak Cuma günü saat 22:00’da başlarken TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



İtalya Süper Kupa Yarı final mücadelesine Riyad'da bulunan Kingdom Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak.



İLK FİNALİST İNTER



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, maçı 2-0 kazandı ve finale çıktı.



Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.