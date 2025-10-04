Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Juventus ev sahibi avantajını kullanarak Milan karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Juventus ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



JUVENTUS - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus - Milan mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.



Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

