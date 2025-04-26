Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İtalya Serie A’da haftanın kritik maçında Juventus ve Monza kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Juventus bu sezon ligde beklentilerin uzağında kaldı..Peki Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya’nın önemli takımlarından Juventus, Monza’yı konuk ediyor. Juventus yıldız oyuncularıyla, Fiorentina deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Juventus’ta gözler Kenan Yıldız’da olacak. Juventus geride kalan maçlarda 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Monza ise oynadığı son beş karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Juventus - Monza maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
JUVENTUS - MONZA MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da heyecan Juventus - Monza karşılaşmasıyla devam ediyor. Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 19.00 ’da başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Juventus geride kalan 33 maçta 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 5. basamakta yer alıyor.
Monza ise 15 puan toplarken 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.
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