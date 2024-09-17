Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı belli oldu. Haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus, Hollanda'nın köklü ekibi PSV'yi sahasında ağırlayacak. Juventus Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. İşte, Juventus-PSV maçı hakkında bilgiler...



JUVENTUS-PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Juventus-PSV maçı, 17 Eylül Salı günü saat 19:45’te başlayacak.



Müsabaka, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI



"Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.



Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.



Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

