Juventus-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Juventus sahasında Sporting Lizbon karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Juventus-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



JUVENTUS-SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Juventus-Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi 4. hafta grup maçı 4 Kasım 2025 Salı günü İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadyumu'nda oynanacak.



Mücadele saat 23.00'da başlayacak ve Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



GÖZLER KENAN YILDIZ'DA



Juventus'ta Real Madrid maçına kaptan olarak çıkan A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın, Sporting Lizbon karşılaşmasına da kaptan olarak başlaması bekleniyor.



Mücadelede Türk futbolseverlerin gözü Kenan Yıldız'ın göstereceği performansta olacak.

