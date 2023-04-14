Juventus - Sporting maçında korku dolu anlar!

Sağlık ekibi, Szczesny'ye hemen müdahalede bulunurken, Polonyalı kaleci göğsünü göstererek kendisini iyi hissetmediğini belirtti.



Bir süre sonra ayağa kalkan tecrübeli file bekçisi gözyaşları içerisinde sahayı terk etti.



Oyundan çıkan Szczesny yerini Mattia Perin'e bıraktı.



Juventus, ilk kontrollerinde Wojciech Szczesny'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.