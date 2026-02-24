Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Galatasaray maçı zor olacak

Luciano Spalletti ve oyunculardan Lloyd Kelly, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftar faktörünün yarınki maçta etkili olacağını vurgulayan Spalletti, "Galatasaray maçı için taraftarın desteği çok önemli. Taraftarın yüreğine ihtiyacımız var. Bu statta taraftarın desteğini hissedince daha güçlü oluyoruz. Kararlılığı ve inancı yarın bize aktarmalılar. Zor bir dönemdeyiz. Galatasaray maçı da zor olacak. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



“KENAN YILDIZ BİZİM İÇİN BİR LİDER”

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın durumuna değinen Spalletti, "Kenan, genç olmasına rağmen bizim için bir lider gibi. Bu liderliğini açık bir şekilde gösteriyor. Antrenmanlarda da liderlik rolünü rahatça ve ilgiyle üstleniyor. Son dönemde de ortaya koyduğu güzel şeyler var. Kenan, kulüpte kalmak istiyor. Bu zorlu maçta da sahada olmak istiyor. Antrenmanların bir kısmına katıldı. İdmanın bitmesine yakın benim yanıma geldi ve 'Hazırım, oynamak istiyorum.' dedi. Böylece iradesinin gücünü ortaya koydu." diye konuştu.

Luciano Spalletti, Brezilyalı savunma oyuncusu Bremer'in de hazır olduğunu ve yarın ilk 11'de maça başlayabileceğini dile getirdi.

Kaleci Michele Di Gregorio ile ilgili eleştirilere değinen İtalyan teknik adam, "Konsantrasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bazen performansımız düşebilir. Eleştirileri takım olarak üstleniyoruz. Antrenmanda da bunu görebilirsiniz. Takım ruhunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Kaleci, gol olmamasına gayret etmek zorunda ama bir takım gol yediği zaman işi oraya getiren başka hatalar da vardır. Bir önceki maçta zincirleme yaptığımız hatalarla golü yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu Serie A'da oynanacak Roma maçı ile Galatasaray karşılaşmasını karşılaştıran tecrübeli teknik adam, "Bu iki maç da gerçekten aynı şekilde önemli. Her ikisi de bizim için bir tehdit unsuru. İki maç da bizim için ciddi bir sınama. Ben, her zaman geçmişi arkamda bırakmaya çalışırım. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Her ikisi de zorlu sınamalar olacaktır. Elimizden gelen bütün gayreti bu iki maçta sahaya yansıtacağız." dedi.

“11 BİREY YERİNE, BİR TAKIM OLARAK OYNAYACAĞIZ”

Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında bir takım olarak sahada mücadele etmek istediklerini belirtti.

Galatasaray'a karşı takım ruhunu ortaya koymaya çalışacaklarını aktaran Spalletti, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığımızdan farklı oynamayacağız. Takımımızın daha derin ve olgun versiyonunu sahaya yansıtacağız. 11 birey yerine, bir takım olarak oynayacağız. İstatistiklerden dolayı değerlendirmeler olumsuz olabilir. Son ana kadar dişe diş geçecek maçlarda istatistikler önemli değil. Önemli olan sahaya yansıtılacak oyun. Kim olduğumuzu hatırlamalıyız. İlk golü atmaya çalışacağız. Bir gol, her şeyi değiştirebilir. Sonrasında devamının gelmesini sağlayacağız."

“YARINKİ MAÇ, SEZONUN GİDİŞATINI ETKİLEYECEK”

Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Luciano Spalletti, "Yarınki maç, büyük ölçüde sezonun gidişatını etkileyecek. Bazı mağlubiyetler, sizin için bir yük olabiliyor. Bu maçtan olumlu bir enerji de alabiliriz. Yarınki maçı en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Önceki maça 'reset' attık. Sıfırdan başlayacağız. Bazen zorluklar sizi aşağı çekmez. Bu maçın zorluklarını göğüsleyerek sahada elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçın sonucuna göre olumlu bir gelecek inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

KELLY: OSİMHEN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU

Oyunculardan Lloyd Kelly, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ilk maçta çok iyi oynadığını belirterek, "Victor Osimhen, olağanüstü bir oyuncu. İlk maçta bunu gösterdi. Galatasaray'ın gol fırsatı oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için çalıştık. Takım olarak bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız. Bu karşılaşma, ilk maç gibi olmamalı. Her oyuncu, bu tarz zorlu maçlar öncesi kendini motive etmeye çalışır." ifadelerini kullandı.