Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Juventus - Torino karşı karşıya geliyor. Torino zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

JUVENTUS - TORİNO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Seria A’da haftanın dikkat çeken maçında Juventus - Torino kozlarını paylaşıyor.Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak ve tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.