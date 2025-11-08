Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )
08.11.2025 16:02
Son Güncelleme: 08.11.2025 16:02
NTV - Haber Merkezi
İtalya Serie A’da heyecan Juventus - Torino maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Juventus - Torino karşı karşıya geliyor. Torino zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
JUVENTUS - TORİNO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Seria A’da haftanın dikkat çeken maçında Juventus - Torino kozlarını paylaşıyor.Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak ve tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.