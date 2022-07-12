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Juventus, Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 17 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 15:25

Juventus, Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı transfer etti

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, Bayern Münih'in genç oyuncusu Kenan Yıldız'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter'daki genç takım hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile forvet Ivano Srdoc'un 19 yaş altı takımına transfer edildiğini duyurdu.

Her iki oyuncunun da 2025 yılına kadar kendilerini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attıkları belirtildi.

Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, daha önce 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nda da forma giydi.

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