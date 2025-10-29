Juventus, sahasında bu akşam Udinese ile karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldızlı Juventus, Udinese karşısında 3 puan arayacak. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



JUVENTUS-UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Juventus-Udinese maçı Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.



MUHTEMEL 11'LER



Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Cambiasso, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Kenan Yıldız, Jonathan David, Vlahovic.



Udinese: Okoye, Goglichidzie, Kabasele, Bertola, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara, Davis, Zaniolo.

