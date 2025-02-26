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Juventus'ta sakatlık: Douglas Luiz sahalardan uzak kalacak

Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Luiz, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Juventus'ta sakatlık: Douglas Luiz sahalardan uzak kalacak

Birinci Ligi (Serie A) takımlarından 'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Luiz, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

UYLUK KEMİĞİNDE HASAR

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Cagliari ile oynanan 26. hafta maçında sakatlanan ve 82. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bırakan Douglas Luiz'in sol uyluk kemiğinde hasar tespit edildiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 26 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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