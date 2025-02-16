Juventus'ta Vlahovic'in alternatifi ortaya çıktı: Osimhen için geliyorlar

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan Victor Osimhen için İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı planlayan Juventus'un Nijeryalı golcü için harekete geçtiği öne sürüldü.

Torino ekibi Sırp forvetin önümüzdeki birkaç ay içinde kulüpten ayrılma ihtimalinin giderek artmasıyla birlikte, hem Victor Osimhen'i bonservisiyle satın alıp, hem de Randal Kolo Muani'yi satın alma opsiyonuyla yeniden kiralamayı hedefliyor.

OSIMHEN HEDEFİ



Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'in Napoli'de 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.



Ancak haberde Juventus’un Osimhen transferini gerçekleştirmesinin pek kolay olmayacağı çünkü Napoli'nin rakibiyle pazarlık yapmaya pek sıcak bakmadığı kaydedildi.

KOLO MUANI İÇİN YENİ BİR KİRALAMA ANLAŞMASI PLANLIYOR



Juventus, Ocak transfer döneminde Vlahovic ile rekabet etmesi ve rotasyona girmesi için Kolo Muani'yi kadrosuna kattı.

Ancak, Paris Saint-Germain ile yalnızca 2024-25 sezonunun sonuna kadar geçerli olan bir kiralık anlaşması yapabildi.

Bu nedenle Kolo Muani yaz aylarında PSG'ye geri dönecek, ancak gelen son haberlere göre Juventus, Fransız oyuncu için yeni bir sezonluk kiralama anlaşması yapmayı ve hatta bu kez satın alma opsiyonunu da sözleşmeye eklemeyi düşünüyor.