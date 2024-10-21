Juventus'tan Arda Güler paylaşımı! Gerçek ortaya çıktı
Seri A devi Juventus'un resmi İngilizce hesabından Arda Güler'in transfer edildiği duyuruldu. Ancak Torino ekibi yaptığı açıklamada resmi İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.
Serie A devi Juventus, X/Twitter'da İngilizce hesabından Arda Güler'i transfer ettiklerini duyurdu.
Torino ekibinin paylaşımında, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı..
JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA
Juventus, paylaşımın ardından İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen adresinde yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın." ifadeleri yer aldı.
Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2024
Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…
Welcome to Juventus, Arda Güler! 🖤⚪ The rising star of football is now part of the #Juventus family! Ready to make history together on this new journey? 🇹🇷⚽ #WelcomeArda #ForzaJuve pic.twitter.com/Vc3xJha5Nx— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 21, 2024
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