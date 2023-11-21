Juventus'un Kenan Yıldız planı

A Milli Takım'ın, Almanya'yı 3-2 yendiği maçta attığı gol ve oynadığı oyunla dikkat çeken Kenan Yıldız, İtalya'da da gündem olmaya devam ediyor.



Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Yıldız'ı bir süredir takip ettiğinin bilindiği belirtilirken, sarı lacivertlilerin geçtiğimiz yaz Juve'nin kapısını çalarak 10 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı ancak reddedildiği öne sürüldü.



Kenan'ın gösterdiği başarılı performansın ardından bu rakamın artık pazarlık için masaya oturmaya bile yetmeyeceği belirtildi.

KİRALANMAYACAK



Siyah-beyazlı kulübün, 18 yaşındaki genç yetenek için satışı içermeyen özel bir planı olduğu vurgulanırken, "Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye göre Kenan sadece geleceğe yönelik bir yatırım değil, aynı zamanda şu anda da kullanacağı önemli bir koz." yorumu yapıldı.



Kenan'ın bu nedenle ocak ayında kiralık gönderilmesi öngörülmüyor. Bu sezon bazen Juventus'un genç takımı bazen de A takımında kadroya giren yetenekli oyuncunun artık Serie A'da daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.